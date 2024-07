Amenda in valoare de 3.000 de lei aplicata unui satmarean fara inima

Un barbat din Satu Mare s-a ales cu o amenda de 3.000 de lei dupa ce si-a abandonat cainele in fata unui magazin din municipiu.La data de 26 iunie, politistii din cadrul Biroului pentru Protectia Animalelor au fost sesizati despre faptul ca un animal din specia canina ar fi fost abandonat in fata unui magazin din municipiu. In urma verificarilor efectuate, politistii au identificat persoana in cauza, fiind vorba ... citește toată știrea