Amenzi uriase aplicate de catre medicii oficiali din cadru DSVSA pentru nerespectarea legislatiei sanitar veterinare

In aceasta saptamana medicii veterinari oficiali, din cadrul D.S.V.S.A. - Serviciului Control Oficial Sanatate si Bunastare Animala au efectuat un numar de 121 controale in exploatatii profesionale si non profesionale, piete, farmacii din judetul Satu Mare.In urma acestor controale, a fost aplicata 3 sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 3.600 lei, cate 1.200 lei pentru fiecare exploatatie non profesionala, din localitatile Carei (1.200 lei x 1), Piscolt (1.200 lei x 1) si Adrian (1. ... citește toată știrea