Despre ziua de 1 Mai, satmarenii mai varstnici au in minte defilarile, discursurile patriotice si fastul ceremoniilor organizate de autoritati incepand din 1945.Pe bulevardele oraselor, coloanele de muncitori (numiti "oameni ai muncii") in tinute festive scandau lozinci, purtau steaguri, portrete cu "conducatorii iubiti" si pancarte uriase. In "fabrici si uzine" se organizau "intreceri socialiste", se acordau medalii si ordine ale muncii."Primul 1 Mai liber"Ramanand la capitolul istorie, ... citeste toata stirea