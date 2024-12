ANAF DEZMINTE stirea falsa cu privire la comisionul de 10% pentru banii romanilor din banci

ANAF dezminte categoric informatiile vehiculate recent in spatiul public, potrivit carora, "incepand cu 2025, ANAF va percepe 10% din banii aflati in conturile bancare ale contribuabililor".Conform legislatiei in vigoare, contributia de asigurari sociale de sanatate (CASS) se datoreaza pentru veniturile din investitii, cum ar fi dobanzile obtinute din economiile bancare, dividendele, castigurile de pe piata de capital, etc., daca prin cumulare cu alte categorii de venituri (e.g. venituri din ... citește toată știrea