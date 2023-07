Ministerul Afacerilor Interne anunta ca s-a inceput o ancheta dupa aparitia in spatiului public a cazului privind politistul din judetul Bihor care ar fi descoperit ca datele personale i-au fost accestate ilegal pentru a fi oferite unor oameni influenti.Mai exact, cazul a fost descoperit de catre jurnalistii de la Recorder."Referitor la subiectul dezbatut in spatiul public, privind un politist din Bihor care ar fi descoperit ca datele personale i-au fost accesate ilegal in beneficiul unor ... citeste toata stirea