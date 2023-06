Politista din Petea prinsa cu 200.000 de euro. Mai multi politistidin vama Petea au fost prinsi de catre procurori cum luamita de la anumite persoane si soferi de microbuze. Totul a iesit la iveala in urma anchetei care viza vaccinarile false. In urma unor perchezitii, procurorii au depistat o politista de frontiera care nu poate justifica peste 200.000 de euro. Procurorii au gasit si agenda in care politista isi tinea evidenta mitei luate.Dosarul este mult mai amplu si va scoate la ... citeste toata stirea