Anderson, criminalul din Centru, are 246 de amenzi neplatite. Cazul care ridica semne de intrebare

Criminalul din Centru, Anderson Sere, are 246 de amenzi neplatite in ultimii ani si 11 dosare penale. Interesant este faptul ca nimeni nu s-a ocupat de transformarea acestor amenzi in munca in folosul comunitatii. Politistii l-au sanctionat, i-au intocmit dosare penale, dar ulterior autoritatile nu s-au ocupat de transformarea acestor amenzi in munca in folosul comunitatii.Anderson a primit 170 de amenzi de la Politia Satu Mare din anul 2016 pana la efectuarea crimei. Majoritatea amenzilor ... citeste toata stirea