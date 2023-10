Probabil va mai amintiti faptul ca, in urma cu aproape 6 ani, mai precis in vara anului 1997, atunci cand la noi in judet au fost semnalate primele cazuri de Pesta Procina Africana - PPA, din Romania, se spunea ca, virusul ucigas o sa omoare toate populatiile de mistreti.Timpul a dovedit ca estimarile au fost foarte pesimiste. Populatiile de mistreti au scazut pana la aproape 30% (974 de exeemplare n.a.), comparativ cu anul 2018, cand in judet s-a inregistrat un maxim de 2.502 animale, din ... citeste toata stirea