APASERV SATU MARE S.A. anunta intreruperea temporara a apei potabile in municipiul Satu Mare si localitatile limitrofe, in data de 05.09.2023, adica in noaptea de luni spre marti.Operatorul Regional APASERV SATU MARE S.A. anunta consumatorii interesati ca, in data de 5 septembrie 2023, intre orele 00:30 si 03:00, va avea loc intreruperea furnizarii apei potabile catre municipiul Satu Mare si urmatoarele localitati limitrofe: Satmarel, Odoreu, Berindan, Martinesti, Paulesti, Ambud, Petin, ... citeste toata stirea