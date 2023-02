Apaserv continua instalarea contoarelor inteligente de apa

Apaserv Satu Mare S.A. a castigat un nou proiect european, in valoare de 2,370 milioane de euro pentru continuarea procesului de digitalizare a sistemului de contorizare a consumului de apa. In municipiul Satu Mare exista in prezent aproximativ 65% contoare digitale la persoane fizice, ceea ce inseamna ca nu este necesar ca operatorul sa aiba acces in gospodariile oamenilor, ci, exact cum se intampla in Occident, contorul este citit de la distanta cu ajutorul unui dispozitiv electronic in ... citeste toata stirea