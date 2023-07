Sambata, 08 iulie a.c., in jurul orei 16.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea, judetul Satu Mare, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de frontiera, pe sensul de iesire din tara, un cetatean roman, in varsta de 24 de ani, din judetul Suceava. Tanarul conducea o autoutilitara marca Mercedes Benz Sprinter, inmatriculata in Romania, declarand ca nu detine bunuri in compartimentul de marfa si ca intentioneaza sa ajunga in Germania.Existand suspiciuni in acest caz, politistii de ... citeste toata stirea