Aproape 2 milioane de romani isi sarbatoresc onomastica in Duminica Floriilor

Suntem in duminica Floriilor, iar in aceasta zi peste 1,6 milioane de romani isi sarbatoresc onomastica.Conform Directiei pentru evidenta persoanelor si administrarea bazelor de date, citata de Agerpres, in Romania sunt 1.088.277 de femei si 613.104 barbati care poarta acest nume sau derivate ale lui.Dintre prenumele feminine, cel mai intalnit este Florentina - 134.483 de persoane poarta acest nume.In randul barbatilor, cel mai intalnit este prenumele Florin - 344.779, dar si Florian - 52. ... citeste toata stirea