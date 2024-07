Aproape 440 de locuri de munca oferite prin AJOFM la Satu Mare

Potrivit datelor furnizate de agentii economici din judetul Satu Mare privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Satu Mare se regasesc 439 locuri de munca vacante.Dintre acestea:- 14 locuri vacante sunt pentru cei cu studii superioare(administrator cont; administrator de retea de calculatoare; consilier/expert/inspector/referent/economist in economie generala; coordonator in materie de securitate si sanatate in munca pentru logistica ... citește toată știrea