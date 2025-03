ARBOMEDIA si THINKDIGITAL anunta demararea unui parteneriat strategic pentru lansarea celei mai ample oferte nationale de spatii publicitare multimedia din Romania

Doua dintre cele mai cunoscute retele de publicitate locala din piataromaneasca, ARBOMEDIA si THINKDIGITAL, au anuntat astazi inceputulunui parteneriat strategic."Desi suntem, din punct de vedere teoretic, concurenti, ofertele noastre sunt de faptperfect complementare, asadar ideea unei apropieri a aparut firesc, in conditiile in careoferta locala de media are nevoie de consolidare", au spus, intr-o declaratie comuna,actionarii celor doua companii, Alin Alecu si Andreea Pistritu, din ... citește toată știrea