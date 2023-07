In cadrul proiectului "Sharing Heritage" va avea loc in perioada 21-23 iulie Festivalul MedievArtFest Ardud 2023.TIMPUL ... un sens unic neintrerupt, un continuu in care evenimentele se succed de la trecut, prin prezent, spre viitor si in cadrul caruia se desfasoara toate procesele naturii.Ca si concept fundamental al vietii, sub semnul TIMPULUI va sta editia a XI -a a FESTIVALULUI MEDIEVAL MedievArtFest Ardud 2023 care se va desfasura in perioada 21-23 iulie 2023 la Cetatea ARDUD.Si ... citeste toata stirea