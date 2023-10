Un politist local din Arad a fost arestat preventiv pentru 30 de zile fiind acuzat de tortura ce a avut urmare moarte unui barbat. Angajatul de 29 de ani al Directiei Generale Politia Locala, din cadrul Primariei Arad, a fost retinut pentru 24 de ore, in data de 4 octombrie, pentru bataia aplicata unui barbat din Lipova in 14 iulie 2023. Pe 5 octombrie, el a fost prezentat judecatorului de drepturi si libertati care a decis arestarea pentru 30 de zile.Pe data de 14 iulie, in incinta sediului ... citeste toata stirea