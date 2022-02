Armata rusa a intrat in Lugansk si Donetk pentru "mentinerea pacii"

Luni, 21 februarie, Vladimir Putin a anuntat recunoasterea "independentei" teritoriilor aflate sub controlul separatistilor prorusi din Lugansk si Donetk si a semnat doua decrete in acest sens in prezenta liderilor celor doua autoproclamate "republici populare" - Leonid Pasecinik, respectiv Denis Pusilin.Cele doua documente prevad intrarea trupelor ruse pe "teritoriile Ucrainei ocupate temporar" (ORDLO) pentru a asigura "mentinerea pacii".La fel ca in cazul Osetiei de Sud si Abhaziei, Rusia ... citeste toata stirea