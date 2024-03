Art Bunavestire XXXVIII

Muzeul Esarii Oasului in colaborare cu Primaria si Consiliul Local Negresti-Oas si partenerul principal Asociatia artistica "Art Bunavestire" are onoarea de a va invita Luni, 25 martie 2024, incepand cu ora 16:00 la vernisajul celei de-a XXXVIII-a editii a expozitiei anuale de arte vizuale contemporane Art Bunavestire. Evenimentul se va desfasura in incinta "Galeriilor de Arta Dr. Mihai Pop", spatiu recent renovat.Anul acesta ne gaseste in "casa noua" in urma unui amplu proiect de renovare a ... citește toată știrea