Arte martiale : Performanta si perseverenta - doi ani de succes pentru SAMURAII din Tarna Mare

Au trecut aproape doi ani de cand Clubul Samuraiul a indraznit sa deschida o sectie de karate si in Tarna Mare, iar acest lucru a marcat o etapa importanta in dezvoltarea sportului in comunitatea locala. In decursul anului 2024, membri clubului au fost implicati intr-o serie de activitati captivante, incluzand examene de centuri, participari la competitii locale si judetene, demonstratii de karate la Zilele Comunei Tarna Mare si chiar participarea la un seminar sustinut de marele maestru ... citește toată știrea