Artisti renumiti vor canta la Satu Mare in weekendul 21-23 iunie, la festivalul Samfest Jazz&Wine

In perioada 21-23 iunie, Primaria Municipiului Satu Mare si Centrul Cultural "G.M. Zamfirescu" organizeaza o noua editie a festivalului Samfest Jazz&Wine ce se va desfasura in parcul Dr. Fatyol Rudolf din jurul Turnului Pompierilor.Muzica jazz uimitoare si vinuri exceptionale in inima orasuluiArtisti de talie mondiala, varietatea de muzica atent selectionata si vinuri exceptionale aduc mai aproape de satmareni jazzul adevarat. Evenimentul desfasurat timp de trei zile, va aduce pe scena si in ... citește toată știrea