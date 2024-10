ATENEsIE ! ALERTE Europene privind produsele cosmetice!!! PERICULOASE pentru organism

InfoCons Protectia Consumatorilor te informeaza in legatura cu Alertele Europene privind produsele cosmetice tip sapun si ce reprezinta riscul chimic la acestea .ALERTELE Europene de produse neconforme pot fi regasite direct in Aplicatia Europeana de protectia consumatorilor InfoCons.ATENEsIE : toate produsele identificate in sistemul European de alerta au un grad de risc direct pentru fiecare dintre noi , iar produsele pot fi gasite pe teritoriul Uniunii Europene , direct in magazine sau pe ... citește toată știrea