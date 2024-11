ATENEsIONARE METEOROLOGICA! COD GALBEN - intensificari ale vantului

Interval de valabilitate: 20 noiembrie, ora 10 - 20 noiembrie, ora 20Vantul va avea intensificari in Banat, Crisana, Maramures, local in Transilvania, in nord-vestul Moldovei si pe litoral, cu viteze in general de 55...65 km/h. La munte vor fi rafale de 70...80 km/h, iar la altitudini mari, cu precadere in Carpatii Occidentali si in nordul Carpatilor Orientali vor depasi 90 km /h.INFORMARE METEOROLOGICAInterval de valabilitate: 20 noiembrie, ora 10 - 23 noiembrie, ora 20Fenomene vizate: ... citește toată știrea