Un atac cibernetic pe scara larga se desfasoara in aceste zile in Romania prin intermediul telefoanelor mobile.Politia Romana a transmis o avertizare, pe Facebook, in care cere utilizatorilor de telefonie mobila sa nu acceseze un link primit pe sms. Potrivit unui specialist, este vorba de un atac cibernetic la scara larga, scrie Hotnews.Daca utilizatorii acceseaza link-ul din mesaj, se vor descarca niste programe care ... citeste toata stirea