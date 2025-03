Atentie, soferi! Noile radare fixe au fost instalate si in judetul Satu Mare. Amenzile vin acasa

Incepand cu luna martie a.c., sistemul e-Sigur a devenit operational si in judetul Satu Mare, avand ca scop principal prevenirea si reducerea accidentelor de circulatie, prin crearea unui climat de siguranta in randul participantilor la traficul rutier.In acest sens, politistii rutieri actioneaza astazi, 12 martie a.c., cu sistemul de monitorizare a traficului rutier, pentru depistarea si sanctionarea conducatorilor auto care incalca legislatia rutiera in vigoare.Acest sistem de monitorizare ... citește toată știrea