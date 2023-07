Marti, 25 iulie, Ministerul Afacerilor Externe a emis o atentionare de calatorie pentru cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Elena ca autoritatile locale mentin avertizarile privind riscul ridicat de producere a incendiilor de vegetatie pentru intreg teritoriul tarii, pe fondul codului rosu de canicula (25-27 iulie 2023). Pompierii se lupta cu focul in Insulele Rodos, Corfu, Evia, Peninsula Peloponez-Corint."Avand in vedere ca din cauza ... citeste toata stirea