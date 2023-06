Politistii de frontiera din cadrul PTF Petea au depistat, la controlul de frontiera, pe sensul de intrare in Romania, doi tineri - un roman si un moldovean - care au de executat pedepse privative de libertate pentru savarsirea de infractiuni la regimul circulatiei si uz de fals.Duminica, 18 iunie a.c., in jurul orei 23.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea s-a prezentat pentru a intra in tara un cetatean din R. Moldova, in varsta de 30 de ani. Colegii care au efectuat controlul ... citeste toata stirea