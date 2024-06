Au fost gasite trupurile a doi tineri din Satu Mare disparuti in viitura din Italia

Au fost gasite trupurile a doi dintre cei trei tineri care au disparut in apele raului Natisone dupa ce, vineri, la putin timp dupa ora 13.30, au fost luati de ape sub podul Romano din Orsaria di Premariacco (Udine). Este vorba despre Bianca Doros si Patrizia Cormos. Ele au fost gasite duminica dimineata in timpul cautarilor care au fost reluate la prima ora, scrie La Repubblica, potrivit news.roAcestea au fost gasite de pompieri si de echipele de protectie civila. Cadavrele se aflau in zona ... citește toată știrea