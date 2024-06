In perioada 29.04- 19.05.2024, la nivelul judetului Satu Mare, numarul total de cazuri de infectii respiratorii acute ( IACRS, gripe si pneumonii) a fost de 1.001, 205 in S18/2024, 349 in S19/2024, respectiv 447 in S20/2024.Pana la data de 19.05.2024 au fost vaccinate antigripal 12.382 persoane din grupele la risc, cu vaccin distribuit de Ministerul Sanatatii.Din cele 1.001 cazuri de infectii respiratorii acute si pneumonii, 360 cazuri au necesitat spitalizare si tratament de specialitate. ... citește toată știrea