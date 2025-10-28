Editeaza

Au inceput pregatirile pentru Ziua Nationala. Ce evenimente vor fi organizate la Satu Mare de 1 Decembrie

Sursa: Portalsm.ro
Marti, 28 Octombrie 2025, ora 16:44
Accentul se pune pe o desfasurare impecabila a manifestarilor, care vor include ceremonii militare, depuneri de coroane si spectacole artistice. Locatia principala a fost stabilita la Statuia Eroului Necunoscut din Parcul Central, unde va avea loc parada militara cu defilarea Garzii de Onoare si a tehnicii de interventie a structurilor MAI. Ceremonii de comemorare vor fi organizate si la busturile Ion I. C. Bratianu, Vasile Lucaciu si Iuliu Maniu.

Colaborare interinstitutionala pentru un regal

