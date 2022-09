Au vrut sa treaca ilegal ! Zeci de cetateni din Bangladesh si Siria depistati de politistii de frontiera satmareni

In cursul zilei de 3 august, la nivelul Serviciului Teritorial al Politiei de Satu Mare, impreuna cu lucratori ai Sectoarelor Politiei de Frontiera Carei si Berveni, precum si in cooperare cu politisti din cadrul Sectiei Politie Rurala Petresti s-a declansat o ampla actiune specifica pe linia prevenirii si combaterii migratiei ilegale, in zona de responsabilitate.Astfel, in jurul orei 02.00, politistii din cadrul Sectiei Politie Rurala Petresti au identificat in trafic un autovehicul ... citeste toata stirea