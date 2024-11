Aurelia Fedorca, candidatul PSD la Senat, alaturi de Adrian Micle, candidatul la Camera Deputatilor au luat la pas Esara Oasului

Vineri, 15 noiembrie 2024, Partidul Social Democrat demonstreaza inca o data ca are o viziune clara si determinata pentru dezvoltarea si prosperitatea judetului Satu Mare. Sub sloganul "Punem Satu Mare pe primul loc!", echipa PSD a participat la o intalnire entuziasta cu cetatenii Esara Oasului, alaturi de lideri locali si sustinatori dedicati."Am fost acasa, printre ai mei, alaturi de colegii mei si de candidatul la parlamentare, Adrian Micle. Am simtit din nou caldura si sustinerea ... citește toată știrea