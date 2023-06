In perioada 9 - 11 Iunie 2023, la Shopping City Satu Mare, se va desfasura prima editie Auto & Moto Expo in organizarea Skyline EventsSub egida Expo Industry Satu Mare, SkyLine Events aduna laolalta profesionistii si pasionatii de autoturisme, motociclete si autoutilitare pentru ca in sfarsit se va organiza prima editie Auto & Moto Expo Satu Mare, un eveniment mult asteptat atat pentru organizatori, cat si pentru participanti si expozanti.Modele noi, tehnologii avansate de ultima ... citeste toata stirea