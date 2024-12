Autoturism cautat de autoritatile din Austria, oprit la PTF Petea

Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Petea au oprit la intrarea in tara un autoturism marca Jaguar, in valoare de 7.500 lei, ce figura ca fiind cautat de autoritatile din Austria.Azi dimineata, in jurul orei 06.15, la Punctul de Trecere a Frontierei Petea s-a prezentat pentru a intra in Romania un cetatean din Macedonia in varsta de 39 de ani. Aceasta conducea un autoturism marca Jaguar, pe care erau aplicate placute cu numere de ... citește toată știrea