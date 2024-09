Autoturism cautat de autoritatile franceze, oprit la frontiera

Politistii de frontiera satmareni au depistat la controlul de frontiera un autovehicul cautat de autoritatile din Franta. Masina a fost indisponibilizata la sediul institutiei, iar in cauza se fac cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de tainuire.In data de 22 septembrie, in jurul orei 1.10, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea, judetul Satu Mare s-a prezentat, pentru efectuarea formalitatilor de control, un cetatean roman in varsta de 19 de ani. Femeia, domiciliata pe raza ... citește toată știrea