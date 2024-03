Avertismentul Administratiei Nationale "Apele Romane" privind depozitarea necontrolata a deseurilor in apropierea cursurilor de apa

Depozitatea necontrolata a deseurilor in preajma cursurilor de apa reprezinta rezultatul activitatilor din cadrul colectivitatilor umane riverane. Aceasta stare agreseaza cursurile de apa, transformandu-le intr-un mijloc de transport al poluantilor. De asemenea, deseurile depozitate in zona podurilor si a podetelor pot obtura sectiunea de scurgere a apelor si astfel pot provoca inundatii."Reamintim autoritatilor publice locale ca sunt responsabile de gestionarea regimului deseurilor in arealul ... citește toată știrea