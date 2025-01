Avertizare de inundatii in judetul Satu Mare: Cod galben pana sambata dimineata

Judetul Satu Mare si alte zone din nord-vestul tarii se afla sub avertizare Cod galben de inundatii , valabila in intervalul 10 ianuarie 2025, ora 06:00 - 11 ianuarie 2025, ora 09:00 .Avertizarea emisa de hidrologi vizeaza raurile din mai multe bazine hidrografice, inclusiv Tur (judetul Satu Mare), Somesul Mare (judetul Bistrita-Nasaud), Viseu, Iza si Lapus (judetul Maramures), precum si Crisul Negru si Aries in judetele Bihor si Alba .Pericole prognozate:Conform specialistilor, ca urmare a ... citește toată știrea