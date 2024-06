Institutul National de Hidrologie a emis o noua avertizare de inundatii pentru judetul Satu Mare. Codul galben, potrivit hidrologilor, este valabil in intervalul 11.06.2024 ora 12:00 - 12.06.2024 ora 10:00. Va reamintim ca judetul Satu Mare se afla si sub avertizare Cod galben de vreme severa, iar in regiunea de nord-vest a tarii sunt asteptate in urmatoarele 24 de ore ploi torenatiale.Avand in vedere situatia hidrometeorologica actuala si prognoza meteorologica pentru urmatoarele 24 de ore, ... citește toată știrea