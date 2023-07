Foto: www.freepik.comAdministratia Nationala de Meteorologie a transmis mai multe avertizari pentru prima zi a saptamanii. Satu Mare este plasat sub cod galben de canicula si instabilitate atmosferica (vreme rea).MESAJ 1ATENTIONARE METEOROLOGICACOD GALBENFenomene vizate: instabilitate atmosferica temporar accentuataInterval de valabilitate: 17 iulie, ora 15:00 - 18 iulie, ora 06:00Zone afectate: local in vestul, nord - vestul, centrul tarii si in zonele montaneIn intervalul ... citeste toata stirea