Avertizare meteorologica: cod galben de vant puternic

Prefectura Satu Mare transmite o avertizare meteorologica, cod galben si portocaliu de vant puternicCOD GALBENInterval de valabilitate: 17 ianuarie, ora 11 - 19 ianuarie, ora 18Fenomene vizate: intensificari sustinute ale vantului, cantitati importante de apa in zona montana .Zone afectate:La munte, in Banat, Crisana, Maramures, Dobrogea si in nord-vestul Transilvaniei, vantul va avea intensificari cu viteze in general de 55...75 km/h.In zona montana se vor acumula cantitati de ... citeste toata stirea