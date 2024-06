Avertizarea de canicula, inca este valabila

Meteorologii celor de la Administratia Nationala de Meteorologie au emis din nou o avertizare de canicula, disconfort termic ridicat pentru data de 20 iunie.Valul de caldura va persista in Maramures, Crisana, in cea mai mare parte a Transilvaniei, in sudul Moldovei si local in Dobrogea, temperaturile maxime se vor situa in general intre 32 si 35 de grade si pe arii restranse va fi canicula. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatura ... citește toată știrea