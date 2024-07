BACALAUREAT. Nicio nota de 10 in judet. Promovabilitate de 74,2%

Judetul Satu Mare nu are nicio medie de zece la examenele de Bacalaureat din acest an. Insa in judet procentul de promovabilitate este destul de mare. Au existat si anomalii.Potrivit site-ului edu.ro, cea mai mare medie in judet a fost obtinuta de un elev de la Colegiul National "Mihai Eminescu" - 9,96, urmat de un elev de la CN "Ioan Slavici" - 9.91, si un elev de la CN "Kolcsey Ferencz" - 9,9.La nivelul judetului Satu Mare, din cei 1.888 de candidati inscrisi, au luat Bac-ul 1.401 elevi, in ... citește toată știrea