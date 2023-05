In 3 mai, politistii Directiei de Combatere a Criminalitatii Organizate - Oficiul National Central pentru Combaterea Falsului de Moneda, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. - Structura Centrala, au efectuat 4 perchezitii domiciliare, in municipiul Bucuresti, intr-un dosar privind savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, punere in circulatie de valori falsificate si inselaciune.Din cercetari a reiesit ca, in cursul lunii noiembrie, o unitate bancara ar fi ... citeste toata stirea