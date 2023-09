In 9 septembrie 2023, in jurul orei 21.45, politistii din cadrul Sectiei Politie Rurala Tasnad au fost sesizati de catre un barbat de 67 de ani, din satul Dobra, despre faptul ca o persoana i-ar fi incendiat imobilul in care acesta domiciliaza, pe fondul unor neintelegeri.In urma verificarilor efectuate, politistii au constatat ca un barbat, in varsta de 37 de ani, din judetul Salaj, ar fi incendiat imobilul in proportie de aproximativ 80%, rezultand un ... citeste toata stirea