Barbat gasit inconstient pe camp, decedat in drum spre spital

Un barbat a fost gasit in stare de inconstienta pe un camp de langa satul Stana, insa a decedat in drum spre spital."La data de 1 octombrie a.c., in jurul orei 21.20, politistii din cadrul Sectiei Politie Rurala Beltiug au fost sesizati despre faptul ca o persoana ar fi fost gasita, in stare de inconstienta, pe un camp din localitatea Stana.In urma verificarilor efectuate, politistii au constatat ca aspectele sesizate se ... citește toată știrea