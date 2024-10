Barbat retinut pentru conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului in Piscolt

La data de 17 octombrie a.c., in jurul orei 17.10, politistii din cadrul Sectiei Politie Rurala Petresti, au fost sesizati cu privire la producerea unui eveniment rutier soldat cu pagube materiale pe Drumul National 19, in localitatea Piscolt.In urma verificarilor efectuate, politistii au constat faptul ca un barbat de 26 de ani, din judetul Maramures, in timp ce conducea o autoutilitara pe Drumul National 19 din localitatea Piscolt, nu ar fi pastrat distanta regulamentara in mers fata de un ... citește toată știrea