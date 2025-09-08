Editeaza

Barbatul care a rapit fetita iubitei si a amenintat ca o arunca in Somes a fost prins. E monitorizat electronic de politie

Sursa: Portalsm.ro
Luni, 08 Septembrie 2025, ora 07:44
20 citiri
O situatie tensionata a avut loc, sambata seara, 6 septembrie, in municipiul Satu Mare, cand un barbat de 26 de ani a rapit fiica iubitei si a amenintat ca o arunca in Somes. In cele din urma fetita a fost gasita, iar politistii l-au prins pe barbat, pe numele acestuia din urma fiind emis un ordin de protectie provizoriu. De asemenea, individul va purta si bratara electronica.

Ce spune Politia:

,,La data de 6 septembrie, la ora 18.45, politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean ...citește toată știrea

