Barna Tanczos: Finantarile care vin de la Budapesta catre asociatii sau fundatii sunt legale

Toate finantarile care vin de la Budapesta catre asociatii sau fundatii maghiare prezente in Romania sunt legale, spune ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Barna Tanczos."Toate finantarile care vin de la Budapesta catre asociatii sau fundatii sunt finantari legale. In niciun caz nu ar fi acceptat nicio asemenea asociatie sau nicio fundatie finantari ilegale. In ceea ce priveste destinatia acestora, nu doar vorbitorii de maghiara beneficiaza de ele, multe dintre ele sunt finantari pentru ... citeste toata stirea