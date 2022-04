Basescu, vizat de un dosar penal

Parchetul general a deschis un dosar penal care il vizeaza pe fostul presedinte Traian Basescu. Dosarul a fost deschis ca urmare a unei sesizari formulate in iulie 2020, de Grupul de Investigatii Politice, condus de Mugur Ciuvica.Potrivit Antena 3, anuntul a fost facut de Mugur Ciuvica."Pe 31 martie 2022, Parchetul General ne-a informat ca in dosarul cu numarul 112/P/2020, dosarul declaratiilor false de necolaborare cu Securitatea depuse de Traian Basescu, "se efectueaza urmarirea penala in ... citeste toata stirea