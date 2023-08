O bataie generala a avut loc in prima zi a saptamanii in localitatea Socond. Totul ar fi pornit de la un copil care s-a dus sa-si ia apa de la o cismea. Au urmat injuraturi si loviri.In urma sesizarii, politistii satmareni au luat masuri.Luni, 8 august 2023, in jurul orei 12.30, politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Satu Mare au fost sesizati despre faptul ca, in localitatea Socond, ar fi izbucnit un scandal intre mai multe persoane.In urma verificarilor efectuate, ... citeste toata stirea