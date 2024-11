Batrana calcata pe trecerea de pietoni. Femeia a fost transportata la spital

La data de 06 noiembrie, in jurul orei 13.16, politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Satu Mare au fost sesizati prin apelul unic de urgenta 112 cu privire la producerea unui accident rutier in Piata Eroii Revolutiei din municipiul Satu Mare.Din primele cercetari la fata locului, politistii au constatat faptul ca un barbat de 73 de ani, din municipiul Satu Mare, in timp ce ar fi condus un autoturism ar fi acrosat o femeie de 79 de ani, din municipiul Satu Mare care ... citește toată știrea